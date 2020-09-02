السيد حمدي: كيف يمكن للاعب أن يترك الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تعجب السيد حمدي، لاعب الأهلي الأسبق، من اللاعبين الذين يتركون القلعة الحمرء ويرحلون.

وقال حمدي، خلال حلوله ضيفاً بفضائية النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء:"لا أعرف من يترك النادي الأهلي كيف يتركه، لو عُرض عليا الاستمرار بصفوفه لمدة موسمين وأكون صاحب العقد الأقل لوافقت؛ فأسوأ خبر سمعته في حياتي حين أخبرني النادي أن الموسم الحالي لي هو الأخير، كان أمر صعب ومفاجيء".

Advertisements

وتابع لاعب الأهلي الأسبق:"كنت أفكر كيف لن أذهب مرة أخرى للنادي، لن ألعب بقميص الأهلي؛ فأحب الأهلي كلاعب ومشجع لذا كان أفضل خبر في حياتي الانتقال للأهلي والأسوأ هو رحيلي".

واسترسل حمدي:"وقت وجودي في الأهلي كان هناك أزمة مالية في النادي، تم عرض علينا أمر تخفيض العقود، حسام غالي كان يقف معي وقالي الأهلي لن ينسى هذا الموقف والأهلي لن يُجبرك على تخفيض راتبك، حسن حمدي عرض الأمر على اللاعبين الكبار وقال من سيرفض لن يتم أخذ موقف ضده.. ثم علمت فيما بعد أنه تم خصم 600 ألف جنيه مني".

وأتم اللاعب حديثه بإنه وقع بعدم وجود أي مستحقات مالية له عند رحيله عن النادي ولكنه ظلّ يتلقى مستحقاته بعدما رحل.