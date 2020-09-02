أحمد جعفر: ميدو وصفني بالمهاجم رقم ستة.. ورئيس النادي وعدني برحيله

كشف احمد جعفر لاعب الزمالك السابق، عن السبب الحقيقي وراء رحيله عن الأبيض.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الزمالك طلب مني التنازل عن مستحقاتي القديمه وتجديد تعاقدي في موسم 2013 ولم اعترض".

واردف: ولكن عندما جاء ميدو حدثت ازمة معه وفوجئت به يصفني بالمهاجم رقم 5 او 6 بين مهاجمي الفريق مما مادفعني للرحيل.

واتم كلماته: مرتضى منصور طلب مني البقاء في الزمالك ووعدني برحيل ميدو خلال شهرين.

صدى البلد: "الزمالك طلب مني التنازل عن مستحقاتي القديمه وتجديد تعاقدي في موسم 2013 ولم اعترض".واردف: ولكن عندما جاء ميدو حدثت ازمة معه وفوجئت به يصفني بالمهاجم رقم 5 او 6 بين مهاجمي الفريق مما مادفعني للرحيل.واتم كلماته: مرتضى منصور طلب مني البقاء في الزمالك ووعدني برحيل ميدو خلال شهرين.

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