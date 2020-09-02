حسني عبد ربه يطالب وزير الرياضة بالتدخل لإنقاذ الإسماعيلي

طالب حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لإنقاذ الدراويش.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".

أضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقي بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الاسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".

وكان حسني عبد ربه تم منعه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.

شاشة قناة النهار: "أُطالب الدكتور أشرف صبحي بـ التدخُّل لإنقاذ الاسماعيلي، وأتمني عقد جلسة رِفقة أساطير الاسماعيلي للحديث معه حول مشاكل النادي".أضاف: "مينفعش الاسماعيلي يبقي بين المركز السابع والعاشر كل سنة، هل الناس هتكون سعيدة لما تشوف الاسماعيلي درجة تانية؟، لو عايز تنجح "لازم تصرف".وكان حسني عبد ربه تم منعه من دخول ملعب ستاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الاتحاد السكندري مع الدراويش من المدرجات.

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