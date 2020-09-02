حسني عبد ربه: سأترشح لرئاسة الإسماعيلي

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أنه يتمنى أن يتولى رئاسة النادي يوما ما من أجل خدمة الدراويش وليس لأغراض شخصية.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس

الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بكل تأكيد أتمني رئاسة الاسماعيلي يوماً ما، وأري أن العمر ليس مقياس تماماً للنجاح من عدمه، النجاح يعتمد علي عمل المجموعة وليس الأفراد".أضاف: "إذا دخلت انتخابات الاسماعيلي، فسأترشَّح لرئاسة النادي مباشرةً وهذا سيحدث بالتأكيد يوما ما ولكن لرغبتي في خدمة الإسماعيلي وإنقاذهُ".وختم حديثه قائلا: "هناك سمسار يُحدد اللاعبين الذي يتعاقد معهم الاسماعيلي في السنوات الأخيرة".