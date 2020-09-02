المقاولون ينفي شائعات طاهر ويلمح لإمكانية إستعارة لاعبين من الأهلي

نفى محسن صلاح رئيس المقاولون، نية النادي الأهلي في التراجع عن صفقة طاهر محمد، وأن تلك الأخبار شائعات مؤكدًا بأن الصفقة انتهت بشكل نهائي للمارد الأحمر.
وأضاف محسن صلاح في تصريحات تلفزيونية، بأن طاهر محمد لاعبًا للنادي الأهلي، مضيفًا
وواصل رئيس المقاولون بأنه لم يتم حسم اللاعبين المعارين من النادي الأهلي بعد، حيث ننتظر نهاية الموسم، لتحديد ما يحتاجه الفريق، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي الحديث في ذلك الأمر فيما بعد.
وألمح رئيس المقاولون لإمكانية ضم أكثر من لاعب من الأهلي على سبيل الإعارة، لكن ينتظر النادي اتضاح موقف الدوري.
وانتقل طاهر محمد مهاجم ذئاب الجبل، إلى صفوف المارد الأحمر، بعد توصل الناديين لإتفاق نهائي بشأن ضمه، وسينضم بنهاية الموسم الجاري.
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