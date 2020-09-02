أجاي يطلب إجازة في الأهلي

طلب النيجيري جونيور أجاي مهاجم فريق الأهلي الحصول على إجازة قصيرة نتيجة الضغوط التي يتعرض لها. وتراجع مستوى أجاي في الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي بشكل لافت. وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد اعترف بتراجع أجاي مؤكداً أنه ربما يكون السبب بعض المعاناة النفسية لعدم سفره إلى بلاده منذ فترة.

الفني للأهلي قد اعترف بتراجع أجاي مؤكداً أنه ربما يكون السبب بعض المعاناة النفسية لعدم سفره إلى بلاده منذ فترة.

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