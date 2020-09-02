أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أنه أقوى من إبراهيم عثمان رئيس النادي الحالي في الإسماعيلية.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو
وأضاف: "إبراهيم عثمان لا يحب أن يكون هناك شخص أقوى منه في الإسماعيلي وأنا أقوى منه بحب الجماهير".
وختم حديثه قائلا: "كان هناك تعليمات محددة للمدربين الأجانب الذين يتولون مهمة تدريب الإسماعيلي بعدم الدفع بحسني عبد ربه ورغم ذلك المدربين كانوا يدفعون بي ويرفضون تلك الضغوطات".
كانت هذه تفاصيل خبر حسني عبد ربه: كان هناك تعليمات إدارية بمنعي من خوض المباريات مع الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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