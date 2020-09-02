هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي، بسبب الأزمات التي تطارد الدراويش خلال الفترة الأخيرة.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رئيس الإسماعيلي مع
وأضاف: "إدارة الإسماعيلي تدير النادي بالعند والمصالح الشخصية، والجمعية العمومية في النادي متفصلة لحساب مصالح إبراهيم عثمان وأي شخص يعمل في النادي الإسماعيلي تحت إدارة رئيسه الحالي بياكل عيش فقط".
وختم حديثه قائلا:"إدارة الاسماعيلي دمَّرت جيل 97 الذي فاز ببطولة الجمهورية، هناك لاعبون يتقاضون 5 مليون جنيه بالاسماعيلي ولا يشاركون، ولا يتم الاعتماد نهائياً علي أبناء النادي، والجيل الذي حقق المركز الثاني تم تدميره وبيعه".
كانت هذه تفاصيل خبر حسني عبد ربه يشن هجوماً نارياً علي مجلس الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.