حسني عبد ربه: إدارة الإسماعيلي أهدرت 150 مليون جنيه

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن سيبيستيان ديسابر المدير الفني رحل عن تدريب الدراويش بسبب تدخل الإدارة في عملهُ.
وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:
أضاف: "حدث صدامات عديدة بين ديسابر وابراهيم عثمان، لإن الأخير كان عايز يمشِّي الراجل علي هواه".
وختم حديثه قائلا:"ما حدث معي في النادي الإسماعيلي إهانة لكل لاعب في مصر، وإدارة النادي تدمر الفريق الأول، بعد تحقيق الإسماعيلي للمركز الثاني، لم تُوفِّر الإدارة أي شئ لتحقيق المزيد، بل دمَّرت الفريق مقابل 150 مليون لم تفعل بهم أي شئ".
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