الميركاتو الصيفي : بعد خطف نجم وسط نابولي..إيفرتون يستعد لاعلان صفقة خاميس من الريال

لعب المدير الفني الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” دورًا هامًا في حسم إيفرتون لصفقة انضمام لاعب الوسط البرازيلي المميز “آلان ماركيز لوريرو” من نابولي الإيطالي منتصف هذا الأسبوع، ولن يكتفي بذلك، وسيواصل التأثير على سوق ايفرتون بإقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز بالانضمامه له في ملعب جوديسون بارك.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نادي إيفرتون الإنجليزي توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة ريال مدريد الاسباني من أجل الظفر بتوقيع خاميس رودريجيز بعقد دائم.

ووفقاً لصحيفة ديلي تيلجراف البريطانية فإن نادي ايفرتون وريال مدريد لديهما إتفاق كامل حول نقل الدولي الكولومبي إلى الدوري الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي 2020 الذي بدأ يشتعل مع نهاية شهر أغسطس.

وأضافت نفس الصحيفة “ريال مدريد طلب الحصول على 25 مليون يورو من أجل لاعب موناكو السابق، لكن إيفرتون نجح في التفاوض على هذا المبلغ وقام بتقليصه بعض الشيء”.

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وأوضحت “لعب المدير الفني الايطالي لنادي ايفرتون كارلو أنشيلوتي دوراً مهماً في إقناع صانع الألعاب الكولومبي وذلك بسبب العلاقة الجيدة التي تربطهما حيث عملا معاً في ريال مدريد و بايرن ميونخ الألماني”.

وحاول أنشيلوتي التعاقد مع خاميس رودريجيز أثناء فترة عمله مع نابولي خلال الميركاتو الصيفي 2019، غير أن تدخل أتلتيكو مدريد في الصفقة حال دون نجاحه، حيث رفع السعر كثيرًا، ليواصل اللاعب على دكة بدلاء ريال مدريد معظم فترات الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يوقع خاميس رودريجيز على عقد لمدة ثلاث سنوات مع التوفيز ايفرتون بعد أن وافق على خفض راتبه السنوي الذي كان يتقاضاه مع بطل الدوري الاسباني.