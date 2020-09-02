الميركاتو الصيفي : تألق ماريو ليمينا مع جالطة سراي يُعيده إلى الدوري الانجليزي

أعلن الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “فولهام” تعاقده مع لاعب وسط ساوثهامبتون ومنتخب الجابون “ماريو ليمينا” لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2.2 مليون يورو حتى نهاية موسم 2021/2020.

وأمضى ليمينا، البالغ من العمر 26 عامًا، الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع عملاق الدوري التركي “جالطة سراي“، وقدم مستوى جيد أعاده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فريق ملعب كرافن كوتيدج “فولهام”.

ووافق فولهام على دفع 2 مليون جنيه إسترليني في صفقة استعارة ليمينا لهذا الموسم، على أن يدفع مبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني أخرى، حال قرر التعاقد معه بشكل نهائي إذا تجنب الهبوط بنهاية الموسم المقبل.

وكان ليمينا قد انضم إلى ساوثهامبتون قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 18 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي 2017، لكن آخر ظهور له مع فريق القديسين يعود إلى مايو 2019 وذلك بسبب كثرة التغييرات الفنية التي ضربت الفريق حتى وصل المدرب النمساوي المميز “رالف هازنهوتل“.

وقال ليمينا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “الآن أنا مع فولهام، أنا سعيد حقًا ويسعدني أن أكون جزءًا من المشروع”.

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وأضاف: “لقد تحدثت مع المدرب (سكوت باركر)، فهو لديه بعض الأفكار الجيدة حول الفريق، حول المشروع، حول كل ما يريد القيام به هذا الموسم وأنا سعيد لكوني جزءًا منه”.

من هو ماريو ليمينا؟

ماريو ليمينا هو لاعب كرة قدم جابوني، يلعب في مركز خط الوسط. ولد في 1 سبتمبر 1993 بالعاصمة الجابونية، ليبرفيل. بدأ مسيرته الكروية في فرنسا، مع نادي لوريان الذي انضم إليه في سن 11 عامًا، وارتقى للعب مع الفريق الأول في موسم 2012/13، والذي كان موسمه الوحيد مع الفريق.

وفي مطلع موسم 2013/14 انتقل إلى مارسيليا مقابل 4 مليون يورو. رغم أنه لم يكتسب دقائق لعب كفاية في ذلك الموسم، حيث شارك في 8 مباريات فقط كأساسي، إلا أن مدرب الفريق آنذاك مارسيلو بيلسا بدأ يعتمد عليه أكثر خلال موسم 2014/15 الذي تألق فيه، وساعد الفريق بإنهاء الدوري في المركز الرابع، بعد أن شارك في 23 مباراة خلاله.

وفي 31 أغسطس 2015، إنضم إلى يوفنتوس الإيطالي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء مقابل 9.5 مليون يورو.

تم استدعاء ليمينا للمشاركة مع المنتخب الجابوني في كأس الأمم الأفريقية 2015، ولكنه رفض الإستدعاء، وفي 9 أكتوبر 2015، سجل هدفاً في المباراة الأولى له مع المنتخب الجابوني ضد المنتخب التونسي، والتي انتهت بالتعادل 3-3.