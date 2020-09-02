صفقات يوفنتوس : هل تتحقق ثنائية (رونالدو – سواريز) في السيدة العجوز؟

يسعى المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز إلى أن يكون ضمن صفقات يوفنتوس هذا الصيف، ويصبح أول مهاجم في التاريخ يلعب بصفة أساسية إلى جانب الاسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

التقارير الصادرة من إيطاليا تؤكد أن ثمة تحرك في الخفاء من قبل إدارة يوفنتوس لاستقطاب سواريز (33 عامًا) من برشلونة في الميركاتو الصيفي 2020.

وينقضي عقد سواريز مع فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، ولا يوجد نية لدى المنظومة الجديدة للنادي بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، في الاحتفاظ بلاعب أياكس وليفربول السابق الذي اعتدى على أسطورة دفاع يوفنتوس “كيليني” بالعض في مونديال 2014.

ووجه المدرب الهولندي أنظاره نحو خيارات وحلول جديدة لخط الهجوم قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2021/2020 الذي شارف على الانطلاق.

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وقالت يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” واسعة الانتشار في إيطاليا، إن نائب رئيس يوفنتوس “بافل نيدفيد“، التقى بممثلي سواريز قبل أيام.

وفي أسوأ الأحوال سينتظر يوفنتوس إلى حين دخول لويس سواريز في فترة السماح (يناير 2021) للتوقيع معه بصفة مجانية وفق قانون بوسمان، مع رصد راتب يبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويًا.

وهو ما يعادل تقريبًا راتبه الحالي مع برشلونة، لكن الاختلاف أن هذا المبلغ سيكون بعد خصم الضرائب بعكس الحال في إسبانيا.

لويس سواريز أو “لويزيتو” الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي مرتين، سيبدو شريكًا مثاليًا لرونالدو في خط هجوم يوفنتوس بحسب ترشيحات المحللين المحسوبين على البطل القياسي للدوري الايطالي.