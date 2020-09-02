الميركاتو الصيفي : ريال مدريد يوافق على عودة سيبايوس إلى آرسنال

ذكرت مصادر إعلامية منتصف هذا الأسبوع عن توصل إدارة آرسنال لاتفاق مبدئي مع ريال مدريد من أجل تمديد إعارة لاعب الملكي داني سيبايوس لموسم آخر بعد نجاحه خلال الموسم الماضي 2020/2019.

ونشط داني سيبايوس بين صفوف آرسنال خلال الموسم المنقضي على سبيل الإعارة، وأظهر مستويات ملفتة، ما جعل المدرب الجديد ميكيل آرتيتا يطالب الإدارة بالإبقاء عليه لموسم جديد.

ويشير تقرير من يومية “ديلي ميل” الإنجليزية إلى أن آرسنال أقنع ريال مدريد بتمديد إعارة اللاعب لموسم إضافي، بعد أن أقنع ميكيل آرتيتا اللاعب بمشروع النادي خاصة بعد الفوز بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الانجليزي أمام تشيلسي وليفربول.

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وكلفت استعارة آرسنال لداني سيبايوس في الموسم الماضي قرابة الـ 4 ملايين يورو، إضافة إلى راتبه الأسبوعي المُقدّر بنحو 60 ألف يورو أسبوعيًا. وقد يعمل النادي على شراء عقده من ريال مدريد بشكل كامل عقب انتهاء الموسم المقبل.

موقع “ديفنسا سنترال” وهو محسوب على ريال مدريد، أشاع بأن النادي الإسباني سيوافق على البيع النهائي حال تحصيل مبلغ 40 مليون يورو سواء في الميركاتو الصيفي الحالي أو في ميركاتو 2021.

وتحدث الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن ريال مدريد يتجه لبيع خاميس رودريجيز إلى إيفرتون للعمل مع مدربه المفضل كارلو أنشيلوتي، وسيفعل المثل مع سيبايوس.

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