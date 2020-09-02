الميركاتو الصيفي : إنتر ميلانو يُفسح الطريق أمام مانشستر سيتي لضم ميسي

حرص المدير الرياضي لنادي إنتر ميلانو الإيطالي، بييرو أوزيليو، على التطرق لموقف فريقه من التعاقد مع ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي 2020، أثناء تحدثه مع شبكة “سكاي سبورتس” اليوم الثلاثاء، بعدما ترددت أبناء قوية عن رغبة النيراتزوري للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الساعي للهروب من جحيم إدارة “جوزيب بارتوميو” في أسرع وقت ممكن قبل بدء الموسم الكروي الجديد.

موضوع ميسي كان أبرز ما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية من حديث بييرو أوزيليو، حيث فسر موقف إدارة الإنتر من التعاقد مع قائد برشلونة المطلوب بقوة في مانشستر سيتي منذ تقديمه لطلب رسمي من أجل مغادرة كامب نو الأسبوع الماضي.

وقال بييرو أوزيليو “لن نتعاقد مع ليونيل ميسي في الميركاتو، لا أعرف في الأساس من أين صدرت هذه الشائعات المجنونة بأن ميسي ضمن صفقات الانتر هذا الصيف”.

وأضاف أوزيليو “لم نفتح بعد قنوات الاتصال الرسمية مع إدارة برشلونة من أجل بيع لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي الحالي. في اليوم التالي من انتهاء صلاحية البند الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز، اعتبرناه غير قابل للمساس، الأمر انتهى وسيبقى معنا للموسم المقبل 2021/2020″.

وأردف “نقيم اتصالات حاليًا مع روما للتعاقد مع المدافع الدولي الصربي ألكسندر كولاروف، إضافة إلى ذلك لن نتعاقد مع ساندرو تونالي“.

جدير بالذكر أن تونالي يقترب من توقيع عقد انضمامه لصفوف ميلان بعد أن اتفق النادي اللومباردي مع إدارة بريشيا على بنود الصفقة.

وقطع أوزيليو الشك باليقين حيال رغبة الإنتر في التعاقد مع ميسي، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد تخطيط مجموعة “سونينج” المالكة للنادي، في استقطاب اللاعب.

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