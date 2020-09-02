رياضة | بيراميدز يكشف موقف الشناوي والسعيد من موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف موقف الشناوي والسعيد من موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة المنتظرة ضد نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش: "كل المباريات هامة، لأننا نريد المنافسة على مركز، وصعوبة مباراة الزمالك المقبلة تكمن في مواجهة المنافس المباشر لنا، فسوف تكون بستة نقاط، ونسعى لحصدهم".

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وأردف: "عبد الله السعيد؟ نحاول تجهيزه لمباراة الزمالك ولكن لن نجازف بأي لاعب غير جاهز، سلامة اللاعبين أهم من أي شئ".

وعن مركز حراسة المرمى قال: "الشناوي والمهدي في مستوى متقارب، ولكن الأول مصاب ولن يشارك أمام الزمالك، وسوف يعود بعد أسبوعين".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره نادي الزمالك يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.