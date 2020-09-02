رياضة | إشبيلية يربط راكيتيتش 4 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إشبيلية يربط راكيتيتش 4 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‬أعلن إشبيلية بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استعادة لاعبه السابق إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد توقيعه عقداً لمدة 4 أعوام قادماً من برشلونة في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وأنهى رحيل لاعب الوسط الكرواتي مسيرة مظفرة بالبطولات مع برشلونة استمرت 6 سنوات فاز خلالها راكيتيتش بأربعة ألقاب للدوري الإسباني ومثلها لكأس ملك إسبانيا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

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وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن اللاعب البالغ عمره 32 عاماً، الذي كان يتبقى عام واحد في عقده، لم يكن ضمن خطط رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد للموسم المقبل.

وقال إشبيلية في بيان: "توصل إشبيلية وبرشلونة لاتفاق لانتقال لاعب الوسط إيفان راكيتيتش الذي سيعود إلى النادي في فترة ثانية عقب الأولى بين يناير (كانون الثاني) 2011 ويونيو (حزيران) 2014".

وكان راكيتيتش قائداً لإشبيلية في فوزه بالدوري الأوروبي عام 2014 قبل انتقاله إلى برشلونة.