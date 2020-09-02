رياضة | أشرف صبحي يكشف التفاصيل المتعلقة بتنظيم مصر كأس العالم لليد واحتمالات حضور الجماهير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يكشف التفاصيل المتعلقة بتنظيم مصر كأس العالم لليد واحتمالات حضور الجماهير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفاصيل ترتيب مصر لإقامة كأس العالم لليد والمقرر لها في 13 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن نجاح الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا بمصر ساهم في الترتيب لإقامة البطولة.

وقال صبحي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه سيتم التنسيق مع اللجنة الطبية الدولية التي تتابع جميع الإجراءات الخاصة بالبطولة.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية الدولية وضعت جميع الضوابط المتعلقة بإقامة البطولة بالاشتراك مع مصر، موضحًا أنه سيتم إجراء اختبار pcr على جميع المشاركين في البطولة قبل دخول مصر وأثناء البطولة.

وأكد أن إجراءات اختبارات pcr ستتم من الموازنة العامة للبطولة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق م عدد من الوزارات من اجل نجاح البطولة.

وبسؤاله عن حضور الجماهير للبطولة والعدد المسموح له بالدخول قال وزير الشباب والرياضة "وضعنا كل الاحتمالات الخاصة بنسبة حضور الجماهير خلال فترة البطولة".

وتابع أن هناك احتمال بأن يكون الحضور 100%، ومن الممكن أن يكون 50% بنظام كرسي للجلوس وآخر فارغ، ومن المحتمل أن يكون الحضور بكرسي للجلوس واثنين فارغين.

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آخر تطورات فيروس كورونا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 72929 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 212 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها، و5421 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.