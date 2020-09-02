رياضة | والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر والد ميسي يجتمع برئيس برشلونة لإنهاء البرغوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن والد ووكيل ميسي، خورخي ميسي، توجه إلى إلى برشلونة للقاء مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، من أجل إنهاء مسألة رحيل اللاعب الأرجنتيني عن صفوف البلوجرانا.



ونشرت صحيفة أوليه الأرجنتينية ومواقع إخبارية أخرى في الأرجنتين، صوراً لوالد قائد الـ"ألبيسيليستي" بينما يستقل طائرة متجهة نحو مدينة برشلونة، بحسب المصادر. وعنونت أوليه: "ميسي يسرع إيقاعه: سافر والده وستنعقد اجتماعات مهمة"، مضيفة: "ليو يبحث إتمام رحيله عن البرسا في أقرب وقت لأنه يريد معرفة أين سيلعب هذا الأسبوع". وأكدت هذه المصادر أن والد ووكيل "البرغوث" لديه اجتماع مهم مع بارتوميو رئيس "البلوغرانا".

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