الامارات | فلامينغو يرفض 2.5 مليون دولار من العين لضم البرازيلي سيزار

شكرا لقرائتكم خبر عن فلامينغو يرفض 2.5 مليون دولار من العين لضم البرازيلي سيزار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي فلامينغو البرازيلي رفض عرضاً من نادي العين للتعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب، يوري سيزار، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «أوديا» أن نادي العين تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات سيزار، مقابل حصول نادي فلامينغو على 2.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي يمتلك 70% من الحقوق الاقتصادية للاعب الذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوف فورتاليزا البرازيلي.

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وأشارت إلى أن إدارة فلامينغو ترى أن المقابل المادي لا يرقى إلى القيمة الفنية التي يمتلكها يوري سيزار، موضحة أن اللاعب البرازيلي تلقى عروضاً أخرى كان أبرزها من بلد الوليد الإسباني، وهو العرض الذي رفضته أيضاً إدارة فلامينغو.

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