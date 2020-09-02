الامارات | 7 عادات وسلوكيات على اللاعبين التخلي عنها حالاً بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات وسلوكيات على اللاعبين التخلي عنها حالاً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن هناك بعض العادات والممارسات السلوكية والمجتمعية التي يجب على اللاعبين التخلي عنها في الوقت الراهن، بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة «كورونا» (كوفيد-19)، مشيراً إلى أن هذه العادات تتمثل في المصافحة بين اللاعبين، سواء عند الاحتفال بتسجيل هدف، أو المخاشمة أو العناق وتبادل الملابس والقمصان والبصق على أرضية الملعب، والعطس أو الكحة بالقرب من لاعبين آخرين، أوالتقارب والتلامس بين اللاعبين، خصوصا في غرفة تبديل الملابس، رمي الملابس أو تركها في الملعب أو غرفة تبديل الملابس، وذلك تفادياً للتسبب في نقل عدوى المرض المنتشر، مشدداً على أن الإجراءات الصحية الاحترازية تحظر حالياً ممارسة كل هذه السلوكات، لافتاً إلى أن بعض هذه العادات كانت حميدة، لكنها باتت في ظل الظروف الحالية سيئة.

وقال سليم الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن جزءاً كبيراً من هذه العادات كان في السابق حميداً مرغوباً في المجتمع، لكنه بات في الوقت الحالي غير مرغوب فيه، لأنه قد يتسبب في أضرار كبيرة بالنسبة للمجتمع، ويسهم في انتشار فيروس (كورونا)».

وأوضح الشامسي: «في السابق كان يحدث في غرفة تبديل الملابس مزح وتقارب وتلامس وتبادل ملابس وقمصان بين اللاعبين، وهذا الأمر يجب أن يتوقف حالياً، ويجب التشدد في فرض عقوبات صارمة على كل من يقوم بممارسة أي عادات أو سلوكيات من الممكن أن تزيد من انتشار عدوى الفيروس في المجتمع».

وأكمل: «هناك أمور كثيرة كانت تحدث سابقاً بين اللاعبين مثل الاشتباكات والدفع من الخلف، خصوصاً في منطقة الجزاء، لكن يجب في الوقت الراهن الابتعاد عنها، لأن وجود عدد كبير من اللاعبين وتدافعهم في منطقة واحدة، يشكلان خطورة كبيرة جداً عليهم وعلى كل الذين يوجدون في الملعب».

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد وفقاً للبرنامج الذي وضعته رابطة المحترفين، الخميس غداً، بمسابقة كأس الخليج العربي، وذلك بعد ابتعاد طويل عن المباريات الرسمية منذ 15 مارس الماضي، عندما قرر اتحاد الكرة تجميد النشاط الرياضي بسبب الظروف الصحية الراهنة.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر، بالتنسيق مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة، البروتوكول الخاص بالمباريات الودية والرسمية، متضمناً الإجراءات الصحية والاحترازية.

وأكد سليم الشامسي أن مسألة الخوف من الإصابة بفيروس «كورونا» أمر طبيعي بين كل الناس، لكن يجب على اللاعبين التعامل مع الأمور بشكل طبيعي، مع أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والإجراءات الصحية الصادرة بهذا الخصوص من قبل الجهات المعنية.

العادات والسلوكيات الـ 7

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1- المصافحة.

2- المخاشمة أو العناق.

3- البصق على أرضية الملعب.

4- تبادل القمصان.

5- التقارب أو التلامس خصوصاً في غرفة تبديل الملابس.

6- العطس أو الحكة بالقرب من لاعبين آخرين.

7- ترك الملابس في الملعب أو غرفة تبديل الملابس.

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