الامارات | هزاع بن زايد: إقامة قرعة الكأس والدرجة الأولى في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي إجلال لخط الدفاع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: إقامة قرعة الكأس والدرجة الأولى في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي إجلال لخط الدفاع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أمس مسرح دائرة الصحة في أبوظبي إقامة حفل قرعة الموسم الجديد لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم. وجاءت إقامة الحفل في الدائرة احتفالاً من أسرة كرة القدم بخط الدفاع الأول في الدولة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في التصدي لفيروس كورونا.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «إقامة قرعة مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي لفتة مميزة من اتحاد الكرة، تقديراً وإجلالاً لخط الدفاع الأول، الذي يصل الليل بالنهار لمواجهة جائحة كورونا.. كل التوفيق لجميع الفرق، وموسم رياضي ناجح وحافل بالإنجازات للكرة الإماراتية».

وأوقعت قرعة دور الـ16 بالكأس الشارقة في مواجهة خورفكان، فيما يواجه شباب الأهلي حامل لقب الكأس فريق حتا، والعين مع عجمان، والنصر ضد الوحدة، والظفرة مع الجزيرة، والوصل مع الفجيرة، وبني ياس مع أول المجموعة الثانية في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، بينما كلباء مع أول المجموعة الأولى. يذكر أن قرعة الموسم الجديد أقيمت بناء على اعتماد نتائج الموسم قبل الماضي، نتيجة إلغاء نتائج الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا. وستقام مباريات الكأس بنظام خروج المغلوب

وأجريت قرعة أخرى، حددت بموجبها الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الـ16، وربع النهائي.

وتقام مباراتا قبل النهائي على ملاعب محايدة تحددها لجنة المسابقات، فيما يُقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الملعب الذي ستقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، في كلمة خلال حفل القرعة، إنهم سعداء بأن تقام مراسم قرعة الموسم الجديد، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، واصفاً مسابقة الكأس بالبطولة العريقة، وأنها تعد من أهم البطولات الرياضية والأنشطة الكروية، لافتاً إلى أنها تحظى بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة.

وأشار إلى أن «موسماً استثنائياً ينتظرنا، ويتطلب تعاوناً من الجميع»، لافتاً إلى أنهم في اتحاد الكرة أصدروا بروتوكول كرة القدم قبل بداية الموسم.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة على تعاونها، وشكر كذلك القطاع الطبي، وكل متطوعي كرة القدم، الذين تطوعوا للعمل ضمن أسرة الحقل الطبي في الدولة.

بدوره، تحدث وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، جمال الكعبي، مؤكداً سعادتهم في دائرة الصحة باستضافة مراسم هذه القرعة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الموسم المقبل.

وبدأت مراسم الحفل بسحب قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم الجديد بمشاركة 11 نادياً، وتنطلق المسابقة في أكتوبر المقبل، وتقام المسابقة بنظام الدوري ذهاباً وإياباً، حيث أوقعت مباريات الأسبوع الأولى فريق البطائح مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع العروبة، ومصفوت مع دبا الحصن، بينما يلتقي مسافي التعاون، والذيد مع الإمارات.

وبعد ذلك جرت مراسم التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، إذ تم تقسيم الأندية المشاركة، وعددها 11 نادياً، إلى مجموعتين، ضمت الأولى ستة أندية والثانية خمسة أندية، ويتأهل ناد عن كل مجموعة إلى دور الـ16، علماً بأن التصفيات تقام بنظام الدور الواحد، على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، بدءاً من 25 الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل.

وتم توزيع الأندية إلى مجموعتين، بعد تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، طبقاً لنتائجها في دوري الدرجة الأولى لموسم 2019/‏‏‏‏‏‏2018، والناديين الحائزين المركزين الـ13 والـ14 من دوري الخليج العربي، وأوقعت القرعة فريق دبا الفجيرة في مواجهة الذيد، والتعاون مع الإمارات، والعربي مع البطائح، ومصفوت مع مسافي، والحمرية مع دبا الحصن، وتم استثناء العروبة من خوض مباريات الجولة الأولى.

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دور الـ16 في الكأس

الشارقة - خورفكان

شباب الأهلي - حتا

الوصل - الفجيرة

العين - عجمان

النصر - الوحدة

الظفرة - الجزيرة

بني ياس - أول المجموعة الثانية

في تمهيدي الهواة

كلباء - أول المجموعة الأولى

في تمهيدي الهواة.

شهد أمس سحب قرعة دوري الدرجة الأولى، حيث سيشارك 11 نادياً في الموسم الجديد، الذي ينطلق أكتوبر المقبل.

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