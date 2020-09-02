شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شفاء حالتين كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت ندى الجيزي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك التي تعافت مؤخرا من فيروس كورونا المستجد عن تعافي شقيقتها نوران لاعبة فريق السلة أيضا ووالدتهما عقب ظهور نتيجة المسحة الأخيرة اليوم .
أضافت ندى الجيزي أن شقيقتها نوران ووالدتها خضعتا لمسحة كورونا جديدة وثبتت سلبية حالتيهما.
كما أشارت لاعبة سلة الزمالك إلى أنهن لايعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها.. حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليست في نفس مكان الإقامة.
بينما أعربت نوران الجيزي عن سعادتها الشديدة بخبر شفاء شقيقتها ووالدتها من فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تعود النجمتان ندى ونوران إلى تدريبات سلة الزمالك خلال الأيام المقبلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,939
-
تعافي
72,929
-
وفيات
5,421
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن شفاء حالتين كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.