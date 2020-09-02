شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن شفاء حالتين كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت ندى الجيزي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الزمالك التي تعافت مؤخرا من فيروس كورونا المستجد عن تعافي شقيقتها نوران لاعبة فريق السلة أيضا ووالدتهما عقب ظهور نتيجة المسحة الأخيرة اليوم .

أضافت ندى الجيزي أن شقيقتها نوران ووالدتها خضعتا لمسحة كورونا جديدة وثبتت سلبية حالتيهما.

كما أشارت لاعبة سلة الزمالك إلى أنهن لايعرفن سبب الإصابة التي تعرضن لها.. حيث إن شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليست في نفس مكان الإقامة.

بينما أعربت نوران الجيزي عن سعادتها الشديدة بخبر شفاء شقيقتها ووالدتها من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعود النجمتان ندى ونوران إلى تدريبات سلة الزمالك خلال الأيام المقبلة.