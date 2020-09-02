شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاتر» يسخر من «سان جيرمان» بسبب «مبابى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، اعتماد فريق باريس سان جيرمان بشكل مبالغ فيه على نجميه نيمار جونيور وكيليان مبابى.

وقال بلاتر فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «لم يكن بالضرورة وضع مزيد من التوقعات، خاصة على نيمار». وأضاف السويسرى: «قبل نهاية الشوط الأول بقليل، أضاع كيليان مبابى فرصة سهلة للغاية على بعد 10 أمتار فقط من المرمى، وإذا كنت مكان (كيليان) لسجلت هذه الفرصة». وواصل بلاتر: «بالطبع، بى إس جى بإمكانه الذهاب بعيدا، لأنه يتمتع بقدرات مالية كبيرة وتشكيلة رائعة من اللاعبين». واستدرك فى ختام تصريحاته: «لكن يجب عدم التركيز على لاعبين اثنين فقط».

خسر الفريق الباريسى لقب دورى الأبطال بالهزيمة أمام بايرن ميونخ 0-1 فى المباراة النهائية. كان ديديه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، قد دافع عن مبابى فى تصريحات، عبر قناة «RTL» الفرنسية قائلا: مبابى أهدر الفرص، ولكنه لم يكن سببا فى خسارة نهائى دورى الأبطال.