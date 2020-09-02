شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» باقٍ مع سان جيرمان من أجل دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم البرازيلى نيمار جونيور، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، مصيره بعد خسارة فريقه لقب دورى أبطال أوروبا بالهزيمة أمام بايرن ميونخ الألمانى (1-0) فى المباراة النهائية.

وقال نيمار، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى الباريسى: «أنا باقٍ مع بى إس جى فى الموسم الجديد، لدى طموح فى الوصول لنهائى دورى الأبطال مجددا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب، وأتطلع دائما لبذل أقصى ما لدى من جهد لتدوين اسمى فى كتب التاريخ بفريقى». وتابع: «إذا كان الناس يشككون فى قدرات باريس سان جيرمان كنادٍ أوروبى عظيم، فإن تلك الشكوك قد تلاشت فى لشبونة، لقد غادرنا العاصمة البرتغالية مع شعور بالثقة فى قدرتنا على الفوز بدورى الأبطال يومًا ما لكتابة تاريخ أكبر».

واستطرد: «فى طريق العودة من لشبونة ونحن على متن الطائرة، كنا متحمسين بالفعل لرؤية بعضنا البعض مرة أخرى فى باريس، لن أنسى أبدًا هذه الذكريات، لقد شكلت عائلة وأنا فخور بها». وتوج نيمار بالألقاب المحلية الأربعة مع الفريق الباريسى فى الموسم المنتهى، وينتهى تعاقده مع النادى فى صيف 2022 علما بأنه انضم من برشلونة فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو (قيمة شرطه الجزائى).