شكرا لقرائتكم جعفر: غياب حامد والسعيد سيؤثر بنسبة 30% من قوة الزمالك وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون صعبة على الفريقين ، لأنهما لديهما خبرات ، ولكن مهارة اللاعبين والأداء الجماعي هم أصحاب القرار، ومثل هذه البماريات اما ان تشهد تسجيل اهداف او تكون مقفولة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "فرصة الزمالك ستكون اقوى واطالبه باللعب بأداء الشوط الثاني في مباراة انبي واهم شيء التنظيم والدفاع الجيد والتواجد بكثافة في وسط الملعب".

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أوضح: "الزمالك وبيراميدز يملكان كل الحلول وانصح الزمالك الا يلعب بطريقة تناسب الخصم ولازم تستغل الأطراف وتركيز اللاعبين يكون عالي"، متابعا: "لازم صانع الألعاب يكون قريب من اللاعب رقم 9 عشان ميعملش فجوة ويكون قريب من اللاعب رقم 9 و8 داخل الملعب ولازم التحضير للهجمة وللهدف".

شدد على أن غياب طارق حامد وعبد الله السعيد سيؤثر على الزمالك وبيراميدز ويمثل 30% من دفاع الزمالك و30% من بناء الهجمة والنزعة الهجومية لبيراميدز.