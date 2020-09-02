شكرا لقرائتكم المقاولون العرب عن المشاركة بدوري الأبطال: "مش هناكل بعض وباقي 50 يوم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، عدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الأفريقية الموسم المقبل بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد ارسال الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولات كاف.

وأضاف عادل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "لدينا شهر و20 يوما قبل تحديد المتأهلين لإفريقيا، يجب ألا نأكل في بعضنا وأن ننتظر".

وأرجع عادل تراجع مستوى ونتائج المقاولون العرب مؤخرا إلى ضغط جدول الدوري وارهاق اللاعبين وخوض مباراة بمعدل 3 أيام وهو ما يزيد من الجهد والضغط على اللاعبين.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخر موعد لتسجيل الاتحاد الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.

وخاطب الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأهلية، مؤكدًا أن بداية تسجيل الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير من هذه العملية هو 20 أكتوبر 2020.

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وطلب الكاف من الاتحادات الأهلية ضرورة تسجيل الفرق المشاركة في البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا ستشهد استمرار العمل بتعدل الخمسة تبديلات في المباراة الواحدة

وكان الاتحاد الألإريقي لكرة القدم قد حدد نهاية سبتمبر الجاري ومطلع أكتوبر المقبل موعدًا لمباريات نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا على أن يقام النهائي منتصف شهر أكتوبر.