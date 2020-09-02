شكرا لقرائتكم محسن صلاح: المقاولون يتعرض لظلم كبير ولن نقبل باستبعادنا من افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محسن صلاح , رئيس نادي المقاولون العرب، أن فريقه المقاولون العرب سيتعرض لظلم كبير ولن نقبل باستبعاد الفريق من المشاركة من البطولات الإفريقية، مضيفا تجاهل المقاولون في الترشيحات الافريقية الاستثنائية ظلم واضح للذئاب

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport قائلا إنه لا رجعة مع فى صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لانى حسمت الامر مع الخطيب بعد جلستنا سويا .

وواصل صلاح تصريحاته قائلا المقاولون العرب يحتاج الى ميزانية ضخمة لحصد بطولة الدوري

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إجتماعًا مع المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين حيث دار النقاش حول إنتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى إتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

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