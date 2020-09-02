شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: الجونة استحق الفوز.. وطاهر لن يشارك في المباراة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ان فريق الجونة كان رغبته في تحقيق الفوز اكبر من الذئاب خلال المواجهة الاخيرة بالدوري.
وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: " الجونة كان رغبته في الفوز أكبر من المقاولون خلال المباراة الأخيرة"
واردف: المقاولون عانى من إرهاق كتير بسبب المجهود الكبير الذي بذله الفريق أمام الزمالك.
واكد: تقنية الفيديو منصفة للفرق بنسبة 90% على الأقل، اعتراضي الوحيد ان الفار يعطل المباريات حتى يستقر الحكم على قراراته، ويستنفذ وقت كبير، وهذا لم أراه في أوروبا.
واتم : طاهر بدأ في خوض التدريبات مع الفريق، ولكن لن نغامر به في المباراة المقبلة، وسوف يشارك بداية من المباراة التالية لها.
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