شكرا لقرائتكم عضو المصري: نطالب التوأم بـ 30 مليون تعويض لرحيلهما عن المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، نطالب التوأم حسام وابراهيم حسن ب 30 مليون جنية كتعويض لرحيلهما عن المصري ن مضفيا أن هناك خطوات قانونية ستخذ مجلس ادارة النادى لحفظ حقوقه نظرا للرحيل المفاجئ.

وأضاف فى برنامج ملعب on time sport, على قناة on time sport، قائلا فوجئنا برحيل التوأم وتقديم استقالات جماعية بعد 7 مباريات دون مقدمات أو اعتذارات مؤكدا على اتفاقهما على تدريب نادي آخر وطلبهما ترك المصري مضفا نقدر الحالة السئية للتوام حسن لجلوسهما فى البيت منذ فترة طويلة دون تدريب أو عمل

وأكد حلبية رفع حظر القيد عن النادى المصرى مضيفا متفائل بالفترة القادمة خاصة بعد رفع حظر القيد عن المصري بعد أن قضت المحكمة الرياضية بالغاء عقوبة حظر المصري من القيد.

ورد عدنان حلبية على تصريحات "إبراهيم حسن" قائلا هذا الحديث لا يليق بمجلس إدارة النادي وأقدر الحالة النفسية السيئة للتوأم بسبب جلوسهم في المنزل وطريقة ابراهيم حسن فى الحديث عن نادى المصري غير لائقة ، ولاصحة عن رغبة المصري فى الغاء الدوري,\

واختتم تصرحاته قائلا التوأم افضل من أنجبت كرة القدم المصرية

هاجم إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بنادي المصري البورسعيدي، مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، قائلا: "لنا مستحقات ثلاثة أشهر لدى النادي المصري، واتحاد الكرة حكم لنا بشهر، ونحن نتمسك بالحصول عليه".

وتابع إبراهيم حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس" : "مستحيل نسيب جنيه لمجلس المصري الحالي"، قائلا :"هذا المجلس فاشل، واخشى ان يهبط النادي إلى دوري الدرجة الثانية بسببهم".

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وأضاف مدير المرة السابق بالمصري:"الناس دي نسيت نفسها، احنا خلناهم يقفوا كتف بكتف مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ويشوفوا لأول مرة ملعب هزاع بن زايد، الناس دي محدش كان يعرفهم، خلناهم راس براس مع أكبر رئيس نادي في مصر".

وقال إبراهيم حسن :"الناس دي خلصت على النادي المصري، واحنا حذرنا من ذلك في مؤتمر صحفي، قبل رحيلنا"، مضيفا:"ادارة المصري ترغب في الغاء الدوري، بداعي وجود حالات كورونا".

وأكمل إبراهيم حسن :"هل يوجد فريق يصاب بأكثر من 10 حالات كورونا، بعد استئناف الدوري، هذا دليل على عدم وجود نظام، احنا دخلنا للنادي المصري ملايين من وراء بيع نجوم الفريق، على الرغم من تعاقدنا معهم في البداية بدون مقابل"، مضيفا :"هو كان في لاعب بيجيب فلوس للنادي المصري، قبل تولي حسام حسن تدريب الفريق".

واختتم إبراهيم حسن :"أخر اللاعبين الذين سيجلبون ملايين للنادي المصري، هو الفلسطيني محمود وادي، الذي تعاقدنا معه منذ موسمين".