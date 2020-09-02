شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغني: انتهاء الدوري في نوفمبر بسبب ضغط المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق ان إقامة مبارايات الدوري كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم.

واضاف عبد الغني في تصريحات تلفزيونية ان ضغط المباريات سيكون له تأثير كبير على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوف كل الفرق.

وتابع ان انتهاء الدوري لن يكون قبل نهاية نوفمبر بسبب ضغط المباريات وبالتالي سيؤثر على نظام بطولة الدوري للموسم القادم.

مر شهر وتحديداً 27 يوماً على عودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى العام، حيث انتعشت الرياضة المصرية من جديد بعد توقف كورونا الذى بدأ فى شهر مارس الماضى، وخاضت الأندية مجموعة مباريات قوية حيث كان أقل نادى قد خاض 4 مباريات، فيما لعب البعض 6 لقاءات فى تلك الفترة بعد خوض المؤجلات.

وشهد جدول الدورى تغييرات كبيرة بعد التوقف، حيث تصدر بيراميدز الجدول برصيد 13 نقطة، متساوياً مع الأهلى صاحب الوصافة، إلا أن المارد الأحمر خاض 6 مباريات بينما لعب بيراميدز 5 فقط.

وجاء ترتيب الجدول كالتالي:



1ـ بيراميدز 13 نقطةخاض بيراميدز 5 مباريات بعد التوقف، تعادل فى واحدة وفاز فى 4 أخرى، وحصد بيراميدز 13 نقطة من أصل 15.



2ـ الأهلى 13 نقطةلعب النادى الأهلى 6 مباريات بعد العودة من التوقف من بينها لقاء إنبى المؤجل، فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وحصد 13 نقطة من أصل 18 نقطة.

Advertisements



3ـ وادي دجلة 11 نقطةخاض 5 مباريات، فاز فى 3 وتعادل فى اثنتين، وحصد 11 نقطة من أصل 15.



4ـ الزمالك 11 نقطةخاض الزمالك 6 مباريات، فاز فى ثلاثة وتعادل فى اثنتين وخسر واحدة، وحصد 11 نقطة من أصل 18.



5ـ مصر المقاصة 10 نقاطخاض 6 مباريات، فاز فى 3 مباريات خسر اثنتين وتعادل فى واحدة، وحصد 10 نقاط من أصل 18 نقطة.



6ـ طلائع الجيش 8 نقاطخاض 4 مباريات، فاز فى اثنتين وتعادل فى مثلهما وحصد 8 نقاط من أصل 12 نقطة.



7ـ الإسماعيلى 8 نقاطخاض 5 مباريات، بعد تأجيل مباراته مع المصرى، فاز فى مباراتين، وتعادل فى مثلهما وخسر واحدة، وحصد 8 نقاط من أصل 15 نقطة.



8ـ المقاولون 7 نقاطخاض 5 مباريات ، فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى واحدة وحصد 7 نقاط من أصل 15 نقطة.



9ـ الاتحاد السكندرى 7 نقاطخاض 5 مباريات، بعد تأجيل مباراته مع المصري، فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 4 أخرى، وحصد 7 نقاط من أصل 15 نقطة.



10ـ سموحة 6 نقاطخاض 5 مباريات، تعادل فى ثلاثة وفاز فى مباراة وخسر أخرى، وحصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة.



11ـ حرس الحدود 6 نقاطخاض 5 مباريات، فاز فى واحدة وخسر مثلها وتعادل فى ثلاثة أخرى، وحصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة.