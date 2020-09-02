شكرا لقرائتكم بتروجت يطلب 20 مليون جنيه لبيع كريم طارق للزمالك وكارتيرون يتمسك بدونجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق ان إدارة نادي بتروجت حددت مبلغ 20 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن كريم طارق لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش٬ إلى صفوف نادي الزمالك٬ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مسؤولو الزمالك فى مفاوضات مباشرة مع إدارة النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأكد فاروق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طالب من إدارة النادى سرعة حسم صفقة نبيل عماد "دونجا"، لاعب فريق بيراميدز.

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وتابع أن المدرب طالب من إدارة النادي ان الفريق يحتاج لإتمام صفقة دونجا، لأن يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي.

فيما كشفت تقارر صحفية أن هناك صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم، مضيفة ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .