شكرا لقرائتكم جعفر: فرجاني ساسي لاعب الثلاث خطوط.. والزمالك يخطط لبناء فرع ثالث بالتجمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأبيض هو لاعب الثلاث خطوط.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " ساسي شال كورة في الستة ياردة بمباراة الأهلي وكمان صانع العاب من نص الملعب مفيش احسن من كده وهو المنسق والمعلم في نص الملعب وبيهدي ويسرع الأداء ، وفي الكرات الثابتة مفيش افضل من كده تصويب على المرمى ومن افضل اللاعبين في الكرة الثانية اللي نازلة من المدافعين لنص الملعب وعنده إحساس غير طبيعي في الكرات العرضية".

وعن الطفرة الانشائية داخل نادي الزمالك علق: "عمرنا ما كنا هنشوف الزمالك بالشكل ده وطور الصالات المغطاة وبقت مكيفة كانت قبل كده شغالة بالمرواح والمدرجات واوض اللبس تعتبر نقلة تانية خالص وكنت نفسي يجيبوا ملاعب الرمل اللي كان الزمالك يلعب فيها قبل كده ودلوقتي بقت حاجة تانية خالص".

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أردف: "الملاعب اتطورت وكنا لعيبة دولية وبنام تحت المدرجات لكن دلوقتي اللاعب بينام في فندق ووسائل ترفيه والزمالك تطور بسبب واحد بيشغل دماغه وكان فيه ناس اغنى من مرتضى منصور ومعرفوش يطورا زي حسن أبو الفتوح".

استطرد: "اللي خلى الزمالك قوي انه بدأ يطور على نفسه وبقى عنده إمكانيات وبياخد بطولات واصبح صاحب قرار الأول كان بيسكت مبيتكلمش وعمل قناة بقت نقلة تانية للنادي وبعدين بيعمل فرع تاني في مدينة 6 أكتوبر".

أضاف: "الزمالك يفكر في انشاء فرع جديد للنادي في التجمع الخامس بعد البدء الفعلي في انشاء فرع مدينة 6 أكتوبر".