شكرا لقرائتكم أبو جريشة: العشوائية تتحكم فى مجلس الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق مجلس إدارة الدراويش بسبب عملية البيع العشوائي الذي تتم لنجوم الدراويش خلال الفترة الأخيرة، وقال علي أبو جريشة في تصريحات تلفزيونية: "هناك عملية بيع عشوائي في الإسماعيلي، يجب أن يكون هناك إدارة فنية في النادي تتحكم في اللاعبين الراحلين خاصة أن هناك أكثر من لاعب من القوام الأساسي رحل عن الإسماعيلي وهذا يؤثر سلبا على الفريق الأول".

أضاف: "لكي تبيع لاعب يجب أن يكون معك بديله ولكن العشوائية تتحكم في مجلس الإسماعيلي وهناك حالة من عدم التخطيط في النادي".

واصل:"يجب الاستعانة بنجوم ورموز الإسماعيلي السابقين يجب التخطيط من أجل مصلحة النادي فكنت مشرفا على خروج حمص والسولية وحسني عبد ربه للفريق الأول ولدينا قامات في النادي قادرين على التخطيط بالشكل الأمثل".

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كما انتقد علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق منع حسني عبد ربه نجم الفريق الأسبق من مشاهدة مباراة الدراويش ضد الاتحاد في الدوري من المدرجات بسبب خلافات مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وقال: "ما حدث مع حسني عبد ربه مرفوض وإذا كان حسني غير مرحب به في النادي الإسماعيلي الذي يعتبر بيته فمن يتم الترحيب به؟".

أضاف: "في أوروبا الأساطير والرموز يتم معاملتهم بشكل خاص وعلى سبيل المثال بيرلو في يوفنتوس وكذلك توتي في روما وفي مصر نهين الرموز".

وحول إمكانية دخوله في الانتخابات الخاصة بالنادي الإسماعيلي قال:"أنا مش حريف انتخابات عكس الإدارة الحالية، هم يعرفون جيدا كيف يحصلون على الصوت لذلك لن أخوض الانتخابات وليس هناك مورد ثابت يصرف النادي الإسماعيلي منه، كان يجب الاستفادة من اللاعبين الذين تم بيعهم".