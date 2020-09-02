شكرا لقرائتكم هاني سعيد: مواجهة الزمالك بستة نقاط.. والشناوي خارج المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على غياب احمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن مواجهة الزمالك بالدوري.

وقال سعيد خلال تصريحات تلفزيونية: "كل المباريات هامة، لاننا نريد المنافسة على مركز، وصعوبة مباراة الزمالك المقبلة تكمن في مواجهة المنافس المباشر لنا، فسوف تكون بستة نقاط، نسعى لحصدهم.

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واردف: عبد الله السعيد؟ نحاول تجهيزه ولكن لن نجازف بأي لاعب غير جاهز، سلامة اللاعبين اهم.

وعن حراسة المرمى قال: الشناوي والمهدي في مستوى متقارب، الأول مصاب ولن يشارك أمام الزمالك، وسوف يعود بعد اسبوعين.