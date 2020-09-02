شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إتحاد الكرة السابق ان غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز سيكون له تأثير قوي امام الزمالك.
وأكد عبد الغني في تصريحات تلفزونية ان عبدالله يعد من اهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق.
وتابع ان المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم.
فيما قال نصر عزام محامي النادي المصري ان المهندس هاني ابو ريدة رئيس إتحاد الكره السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي كان له دور كبير في رفع ايقاف القيد لنادي المصري.
واضاف عزام ان دور ابو ريدة كان مؤثر في حل ازمة نادي المصري ورفع إياقف القيد نظرا لما يمتلكه من علاقات مميزة في الإتحاد الافريقي
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.