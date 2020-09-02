شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إتحاد الكرة السابق ان غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز سيكون له تأثير قوي امام الزمالك.

وأكد عبد الغني في تصريحات تلفزونية ان عبدالله يعد من اهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق.

وتابع ان المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم.

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فيما قال نصر عزام محامي النادي المصري ان المهندس هاني ابو ريدة رئيس إتحاد الكره السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والافريقي كان له دور كبير في رفع ايقاف القيد لنادي المصري.

واضاف عزام ان دور ابو ريدة كان مؤثر في حل ازمة نادي المصري ورفع إياقف القيد نظرا لما يمتلكه من علاقات مميزة في الإتحاد الافريقي