شكرا لقرائتكم هاني زادة: ملف نادي القرن في قبضة محام إيطالي ولم يغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الزمالك سيسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لتوفير أفضل وسائل الراحة للفريق قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال، موضحا أنه لم يتحدد رئيس البعثة حتى الآن، وأن الفريق لا يعاني من أي أزمات أو مشاكل.

وعن القضايا التي تغل الزمالك بسبب لاعبيه السابقين أضاف زادة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "نجحنا في الكثير من القضايا الدولية في الفترة الأخيرة، وملف المدرب فيريرا انتهى تماماً، أما ملف نادي القرن فهو في جعبة محامي إيطالي حالياً لتقديم ملف قوي".

وتابع عضو الزمالك: "سمعنا في الإعلام أن كهربا تقدم بطعن لإيقاف العقوبة، سننتظر وصول مستند بذلك، وسندرس كل الأمور حول طعن اللاعب، وسنكون رد فعل وليس فعل".

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وانتقد زادة اتحاد الكرة كاشفا، أن اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ستعاني في الفترة المقبلة لأسباب كثيرة تتعلق بمتغيرات الأمور في الأسابيع القادمة.

وعلق على أزمات الدوري موضحا أن مجلس الإدارة رفض استكمال الدوري وطالب إقامة دوري جديد، وشرحنا أكثر من مرة أزمة استئناف الموسم الحالي، المشكلة ستكون في تحديد المركز الثالث والرابع".

وختم زادة :"هل سيعتمد اتحاد الكرة على التخمين لإرسال المشاركين في إفريقيا للكاف؟ هناك أزمة بسبب هذا الملف في الفترة المقبلة سيواجهها اتحاد الكرة".