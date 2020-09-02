شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض رحيل أجاي بعد العرض التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق، أن إدارة الاهلي تلقت عرض من الدوري التركي للتعاقد مع جونيور اجاي خلال فترة الإنتقالات القادمة، وتابع ان الجهاز الفني للاهلي متمسك ببقاء اللاعب والاستمرار مع الفريق خلال المواسم القادمة لانه عنصر مهم في التشكيلة الاساسيه الذي يعتمد عليها المدير الفني .

قدمت إحدى شركات التسويق، عرضا للنيجيرى جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي، للانتقال للدوري التركي في الموسم الجديد.

وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد إرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء النجم النيجيري حال وجود نية من الأهلي بالتفريط في خدماته.

وأعلن مسئولو الأهلي تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى، وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب، مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي.

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تمسك مسئولو النادي الأهلي باستمرار النجم النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق في الموسم الجديد، رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية من ناحية وتراجع مستوى اللاعب مؤخراً من ناحية أخرى.

وقلل مسئولو الأهلي من مسألة تراجع مستوى اللاعب مؤكدين أن لاعب الكرة يمر دائماً بمراحل ارتفاع وانخفاض في المستوى، ولكن هناك قناعة كبيرة بإمكانيات أجاي الذي ويعد واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

كما دخلت أحد الأندية الصينية سباق ضم جونيور أجاي، وخاطبت أحد شركات التسويق في وقت سابق اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على أجازة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي يبدأ الفريق الأحمر استعداداته لمباراة وادي دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.