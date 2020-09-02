شكرا لقرائتكم حلمى طولان يضم الليبيرى تونيا يضم لقائمة إنبى أمام الجونة فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر الليبيرى توينا دى ليو، جناح إنبى ومنتخب ليبيريا، فى قائمة الفريق التى تستعد لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء غد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت، بعدما قرر حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، ضم توينا دى ليو، لقائمة الفريق للمرة الأولى منذ استكمال منافسات الدورى الممتاز هذا الموسم، والذى استأنف مبارياته يوم 6 من شهر أغسطس الماضى، حيث كان يُعانى اللاعب الليبيرى من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، أدت إلى غيابه فى الفترة الماضية.

ويعتمد حلمى طولان على الليبيرى دى ليو فى قيادة الهجوم من ناحية الجبهة اليمنى، حيث أشاد الجهاز الفنى باللاعب فى أكثر من مناسبة ويعول عليه حلمى طولان الكثير من الآمال فى الفترة المقبلة، للمساهمة مع الفريق فى استعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تلقى الهزيمة من الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من المسابقة المحلية.