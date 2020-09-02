شكرا لقرائتكم علي غيط: الإسماعيلي يسير في طريق الهاوية.. ومقبل على كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث علي غيط، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق، عن الأزمة الإدارية بالفريق في الوقت الحالي، وقال غيط خلال تصريحات تلفزيونية: "مجلس إدارة الإسماعيلي فرض هيمنته على الجمعية العمومية للنادي".

وأكمل: "الإسماعيلي يسير في طريق الهاوية ومقبل على كارثة".

Advertisements

على جانب آخر، أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت مساء الاثنين على ستاد الاسماعيلية فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بدون راحة نظراً لضيق الوقت حيث يستعد الدراويش لمواجهة مصر المقاصة المقرر الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد المقاولون العرب فى الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، حيث يخوض العناصر الاساسية التى شاركت فى مباراة زعيم الثغر تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً .

على صعيد مختلف ، فشلت محاولات الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فى إقناع التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، للانتظام فى تدريبات الدراويش منذ عودته لبلاده بسبب إصراره على الحصول على مستحقاته المادية المتأخرة، وفشلت مفاوضات النادى الإسماعيلى مع فخر الدين بن يوسف لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن المهاجم التونسى رفض عرض الدراويش للاستمرار بسبب الفوارق المادية الكبيرة بين مطالبه وعرض النادى لتمديد عقده، ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، وسط أنباء عن تلقى اللاعب عروضاً مغرية فى الموسم الجديد.