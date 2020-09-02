الحياة تعود إلى ملاعب الإمارات غداً بكأس الخليج

تعود الحياة إلى ملاعب الإمارات غداً الأربعاء بعد توقف دام 174 يوماً بسبب تفشي فيروس كورونا،حيث تنطلق الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، تجمع اتحاد كلباء مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الظفرة، والفجيرة مع عجمان.

وكان النشاط الكروي في الإمارات قد توقف في 14 مارس/آذار الماضي، وسيعود غداً بعد إصدار البروتوكول الخاص بالمباريات، والذي يضمن السلامة الطبية لجميع أفراد الأسرة الكروية.

وعادت الفرق إلى التدريبات منذ 15 يوليو/ تموز الماضي، لكن يبدو أنه لم يكن كافياً للاستعداد الجيد للموسم، وهو ما كشفه العديد من المدربين في المؤتمرات الصحفية التقديمية لمباريات الغد.

وتعاني بعض الفرق عدم اكتمال أجانبها، مثل الجزيرة، الذي أكد مدربه الهولندي مارسيل كايزر أن خوض مباريات الموسم الجديد بوجود لاعبين أجانب فقط، يصعب من مهمته في إظهار فريق «فخر أبوظبي» بشكل جيد، مبيناً أن بعض الأندية الأخرى، تضم في صفوفها خمسة لاعبين أجانب، لافتاً في الوقت نفسه أن فريقه يضم مجموعة مميزة من المواطنين القادرين على التعويض في المباريات، مؤكداً جاهزيتهم كجهاز فني للتعامل مع أي قائمة من الأسماء المتاحة لخوض الموسم.

وقال كايزر إن الجزيرة لم يلعب تجارب ودية معلنة ولكنه سيدفع بالتشكيلة الأكثر جاهزية من اللاعبين أمام اتحاد كلباء، لافتاً إلى أن قائمة الفريق لا يوجد بها تغييرات تذكر مقارنة بالموسم الماضي، باستثناء رحيل الثنائي الأجنبي المغربي مراد باتنا والبرازيلي ماركوس كينو.

وأوضح أن تغيير نظام بطولة كأس الخليج العربي، بإقامة المباريات بنظام خروج الفريق الخاسر بعد مباراتي ذهاب وإياب، لم يكن جيداً وكان الأفضل أن تقام بنفس نظامها السابق (نظام المجموعتين).