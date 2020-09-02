شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يضم محمد العكبري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”: أعلن الوصل عن التعاقد مع المهاجم محمد العكبري قادماً من النصر، وذلك ضمن مساعي «الإمبراطور» لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

ويعد العكبري من اللاعبين المميزين وسبق له اللعب في المنتخبات الوطنية كافة، كما برز بشكل لافت مع الوحدة، قبل انتقاله للنصر.

وكان الوصل قد ضم أيضاً المدافع محمد سبيل قادماً من شباب الأهلي.

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