نادي دبا الحصن يتأهب لمرحلة جديدة من التطور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: نزار جعفر

يتأهب دبا الحصن لمرحلة جديدة من تاريخه عبر المكرمة السخية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المتمثلة بإنشاء صالة رياضية مغلقة للألعاب، تضم ملاعب مغلقة متطورة للألعاب الفردية والجماعية وكرة قدم الصالات، وكرة اليد، وكرة السلة، بالإضافة إلى مسبح بأحدث المواصفات الفنية، وملاعب خارجية ومدرجات، ومبنى إداري ليصبح النادي متكامل الخدمات والمرافق وفق المعايير القانونية ومطابقًا للمواصفات والمقاييس الفنية والأنظمة الحديثة، ويضم جميع الرياضات، ويحتضن الجيل الجديد رياضيًا وثقافيًا ويحميهم من المخاطر.

ووجدت هذه المكارم أصداء كبيرة لدى أبناء مدينة دبا الحصن الذين عبروا عن الشكر والامتنان للوالد صاحب السمو حاكم الشارقة على أياديه البيضاء ودعمه اللا محدود لقطاع الشباب.

وقدم إبراهيم سعيد الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي، نيابة عن الأعضاء، والهيئة الإدارية والفنية واللاعبين في النادي، خالص شكره وامتنانه لهذه المكرمة السخية قائلًا: إن والدنا صاحب السمو حاكم الشارقة، لا يدخر جهدًا ولا يتوقف عطاؤه وكرمه في سبيل احتضان ورعاية أبنائه الشباب، ويسابق الزمن من أجل عموم السعادة على جميع أهالي الامارة، ليكون النادي الملاذ الآمن للشباب وبيئة جاذبة لهم تستثمر فيه قدراتهم الرياضية والطاقات البدنية، وتغذى عقولهم بالثقافة والوعي المستنير، وتنمى مواهبهم الإبداعية وتسهم في بناء الإنسان، وتعزز قدراته الرياضية والثقافية. وأضاف الدرمكي: إن هذا السخاء اللا محدود لسموه هو تواصل للعطاء ولبنة جديدة في الصروح الشامخة التي يؤسسها ويبنيها، مواصلًا الليل بالنهار بهمة لا تفتر وعزيمة لا تلين، وهذا ما يجعلنا نعاهد الله ونعاهد سموه أن نبذل جميعًا أقصى الجهد لتبقى رايتنا مرفوعة خفاقة في كل الميادين، وأن نكون أبناءً وجنودًا مخلصين للوطن بتوجيهاته ودعمه المستمرين، وأن يكون النادي رائدًا في خدمة ورعاية كل أبناء المدينة والمناطق المجاورة من مختلف الشرائح والفئات العمرية، بل وتمتد خدماته لتشمل كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة في ظل رعايته الكريمة.