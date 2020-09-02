زلاتان يبقى في بيته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.

وانضم إبراهيموفيتش (38 عاماً) إلى ميلان في يناير / كانون الثاني الفائت من لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي بعقد لستة أشهر مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ومنذ عودته الثانية إلى ملعب سان سيرو بعد فترة أولى بين 2010 و2012، سجل 11 هدفاً في 20 مباراة في جميع المسابقات منها 10 أهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، وساهم في قيادة الفريق إلى المركز السادس المؤهل إلى الدور التمهيدي للدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن ميلان توصل إلى اتفاق مع زلاتان يتقاضى بموجبه راتباً قدره سبعة ملايين يورو.

وسبق أن ألمح زلاتان إلى أنه سيبقى مع ناديه عندما نشر الجمعة الماضي صورة عبر حسابه على انستجرام يظهر فيها مرتدياً قميص النادي مع الرقم 21 الذي لعب به هذا الموسم، شاطباً الرقم 2 مستبدلاً إياه بالرقم 1 ليصبح 11 وهو الذي لعب به في الفترة الأولى، مردفاً بتعليق: «كما قلت أنا فقط استعد».

وغرد أمس الاثنين على «تويتر» بعد توقيع العقد: «بيتي»، في إشارة إلى انتمائه لنادي ميلان.

وخلال الفترة الأولى في النادي سجل «السلطان» 56 هدفاً في 85 مباراة في جميع المسابقات حيث فاز بلقب «سيري أ» تحت إشراف المدرب ماسيميليانو اليغري عام 2011.

ويطمح الروزونيري للعودة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا التي حقق لقبها سبع مرات للمرة الأولى منذ عام 2014.