شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: الظفرة جاهز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى
أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة أن بطولة كأس الخليج العربي في ثوبها الجديد، والتي تلعب بطريقة خروج المهزوم تناسب فريقه، مؤكداً أن الظفرة سيعمل على تقديم الأفضل في البطولة وجميع البطولات المحلية التي يخوضها في الموسم الجديد. وقال رازوفيش إن الظفرة جاهز لمواجهة شباب الأهلي في المباراة الأولى، مشيراً إلى أن فريقه يدخل للمباراة مكتمل الصفوف، موضحاً أن الدورة الودية لأندية أبوظبي قدمت فائدة كبيرة لفريقه، وأنه حقق منها ما سعى إليه وأهم المكاسب وصوله إلى التشكيلة المناسبة التي يخوض بها ضربة بداية الموسم.
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