جوناثاس يغيب أسبوعاً

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها محترف نادي الشارقة البرازيلي جوناثاس دي خيسوس، أمس الثلاثلاء، عن إصابته بكسر في الأنف؛ وذلك خلال مباراة النصر الودية، اول أمس الاثنين؛ من جرّاء احتكاكه بحارس المرمى أحمد شامبيه.

ويحتاج جوناثاس إلى ما بين خمسة أيام إلى أسبوع راحة؛ بعد أن تم تثبيت الأنف المكسور بقناع الوجه.

وشدد الطبيب على اللاعب بعدم الاحتكاك مع أحد خلال الأيام القادمة، وبالتالي فلن يشارك في تدريبات الشارقة حتى يشفى تماماً.