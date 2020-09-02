هـزاع بن زايد: تحيـة لخط الدفـاع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإقامة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قرعة موسم 2020 -2021 في مسرح دائرة الصحة في أبوظبي، في لفتة تجاه خط الدفاع الأول بمواجهة جائحة «كورونا».

وكتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان في تغريدة على «تويتر»: «إقامة قرعة مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى في مسرح دائرة الصحة بأبوظبي لفتة مميزة من اتحاد الكرة؛ تقديراً وإجلالاً لخط الدفاع الأول الذي يصل الليل بالنهار لمواجهة جائحة كورونا.. كل التوفيق لجميع الفرق وموسم رياضي ناجح وحافل بالإنجازات للكرة الإماراتية».

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وكان اتحاد الكرة نظم، أمس الثلاثاء، على مسرح دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي، قرعة دوري الدرجة الأولى، و«كأس رئيس الدولة»؛ تقديراً لجهود دائرة الصحة الكبيرة، وتقديراً لعطاء خط الدفاع الأول في كل المؤسسات والجهات ذات الصلة.

وبدأ حفل القرعة بكلمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، الذي شكر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم على دعمه، مؤكداً أن «كأس رئيس الدولة» مسابقة غالية ومهمة، وهي مسابقة ذات تواجد مهم في تاريخ وحاضر رياضة الإمارات؛ لذلك فإن اتحاد الكرة يضع كل إمكاناته لتقديم نسخة استثنائية ومميزة.

وتابع: نحن بانتظار موسم استثنائي؛ بسبب كورونا، يتطلب التعاون والجهد المضاعف؛ حيث نرفع شعار سلامة الجميع هي أولوياتنا، وهدفنا الأول.

وبدأ الحفل بسحب قرعة دوري الدرجة الأولى المؤلف من 11 فريقاً، وينطلق في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛ حيث يلعب في الجولة الأولى مسافي مع التعاون، والبطائح مع الحمرية، ودبا الفجيرة مع العروبة، ومصفوت مع دبا الحصن والذيد مع الإمارات، وسيكون فريق العربي في الراحة.

ثم سحبت قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى»؛ حيث تم تقسيم الأندية المشاركة وعددها «11 نادياً» إلى مجموعتين تتكون المجموعة الأولى من 6 أندية، والثانية من 5 أندية، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى دور ال16 للمسابقة.

وضمت المجموعة الأولى فرق الإمارات ودبا الحصن والحمرية والتعاون والعربي والبطائح، والثانية فرق دبا الفجيرة والعروبة ومسافي والذيد ومصفوت.

أما قرعة دور ال16 ل«كأس رئيس الدولة» فلقد جاءت مثيرة، ولاسيما أن جميع الفرق القوية باستثناء شباب الأهلي وقعت في طريق بعضها وهي الشارقة والعين والجزيرة والوحدة والنصر والظفرة، وسيكون لقاء الوحدة والنصر الأقوى.



ويلعب في دور ال16 ضمن المجموعة الأولى، الشارقة مع خورفكان، والفائز يواجه الفائز من لقاء الجزيرة مع الظفرة في ربع النهائي، في حين يلعب عجمان مع العين والفائز يواجه الفائز من لقاء النصر والوحدة، ويلتقي الفائزان في نصف النهائي.

أما في المجموعة الثانية، فيلعب الوصل مع الفجيرة، والفائز يلاقي الفائز من لقاء أول المجموعة الثانية من تمهيدي الهواة مع بني ياس، في حين يلعب حتا مع شباب الأهلي والفائز يلاقي الفائز من لقاء اتحاد كلباء مع الفائز من أول المجموعة الأولى لتمهيدي الهواة.