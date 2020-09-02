الرمادي: جميع الفرق تتشابه في سلبية الإعداد

أكد المدرب المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن الموسم الجديد يكتنفه الغموض في كل شيء.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي: «إن عجمان جاهز لمباراة الفجيرة غداً على الرغم من قصر مدة الإعداد وقلة المباريات الودية»، واعتبر أن ظروف جميع الأندية متشابهة بصورة كبيرة بعد التوقف من مارس/آذار الماضي.

وأشاد بفريق الفجيرة، وقال: «الفجيرة يعتبر من الفرق الجيدة، لكن كل الفرق غامضة، والحال متشابه عند الجميع من قصر فترة الإعداد وارتفاع درجات الحرارة».

وتابع: «لا يستطيع أي مدرب تحديد تشكيلة ثابتة في مثل هذه الظروف».