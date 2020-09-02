الفتح ينفي رحيل لاجامي

نفى نادي الفتح السعودي، اقتراب مدافعه الدولي علي لاجامي (24 عاماً) من الانتقال إلى صفوف فريق العاصمة النصر.

وأكد النادي عبر صالح المري مدير المركز الإعلامي أن عقد اللاعب الذي ينتهي في 2024 لم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن.

ويمثل لاجامي أهم ركيزة في دفاع الفريق الملقب ب«النموذجي» والذي يرتبط مصير بقائه في دوري المحترفين بمباراتيه المتبقيتين أمام التعاون وضمك في 4 و9 سبتمبر/أيلول الحالي، علماً أن الفتح الحائز على لقب الدوري موسم 2012-2013 يحتل حالياً المركز 12 برصيد 30 نقطة، وهو بجانب الاتحاد والتعاون وضمك والفيحاء والحزم، مهدد بمرافقة العدالة لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أنه بجانب لاجامي تراقب الأندية زميله علي الحسن الذي ينشط بمركز المحور والوسط المتقدم.

ويعد النصر من أنشط الأندية في «الميركاتو» الصيفي الحالي بعدما ظفر بخدمات صانع الألعاب الدولي عبدالفتاح عسيري من الأهلي ومدافع الحزم أسامة الخلف وثنائي أحد والأنصار عبدالعزيز العلالي وعبدالله الشنقيطي، والكوري الجنوبي كيم جين، ولا يزال يتحرك لضم عناصر، من بينهم لاجامي والحسن من الفتح، ومحمد العويس حارس الأهلي.