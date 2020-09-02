شكرا لقرائتكم خبر عن زراجوسا: شباب الأهلي بطل من دون درع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب أكد الإسباني جيرارد زراجوسا مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة الظفرة غداً في كأس الخليح العربي، مشدداً على أن «الفرسان» يمتلك كل الإمكانات للمنافسة بقوة من أجل الفوز بالألقاب.

وأضاف المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «نخوض أول مباراة لنا، بعد غياب طويل والفريق عمل بشكل جيد منذ شهر يوليو/ تموز الماضي وانضم إلينا الدوليون، وجاهزون تماماً لبدء الموسم الجديد».

وتابع: «نملك أسماء كبيرة وتحضيراتنا كانت جيدة رغم عدم إقامة معسكر خارجي وجميع اللاعبين جاهزون لبدء الموسم بشكل جيد، ونحن أبطال الموسم الماضي، لكننا لم نحصل على الدرع، وطموحنا الحصول على المركز الأول».

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