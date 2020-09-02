شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش يعود إلى إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان «برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب ايفان راكيتيتش. الفريق الأندلسي سيدفع لبرشلونة 1,5 مليون يورو بالاضافة إلى تسعة ملايين مكافآت».

وسيعود راكيتيتش إلى اشبيلية بعدما أمضى ستة أعوام في صفوف برشلونة وتحديداً منذ تركه النادي الأندلسي عام 2014.

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